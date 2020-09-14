İstanbul'da 14 yaşındaki kız minibüste cinsel saldırıya uğradı

İstanbul Bayrampaşa'da evden kaçan 14 yaşındaki küçük kız geri dönmek için bindiği minibüste cinsel istismara uğradı. Yaşadığı şok sonrası minibüsten inerek uzaklaşan küçük kız şikayetçi olunca olayla ilgili iddianame düzenlendi.

GERİ DÖNMEK İSTEDİ AMA…

Hazırlanan iddianamede, 14 yaşındaki mağdur A.A.'nın suç tarihinde evden kaçtığı ve bir süre dışarıda vakit geçirdiği, akşam saatlerinde arkadaşı olan Hüseyin'in yanına gittiği, kısa süre sonra geri dönmek için şüpheli Erdoğan K.'nın kullanmış olduğu şehiriçi hatlı minibüse bindiği kaydedildi.

"BİR ŞEYLER İÇELİM Mİ"

Minibüs son durağa geldiğinde şüphelinin mağdura nereye gittiğini sorduğu, mağdurun şüpheliye evden kaçtığını söylediği, şüphelinin bu kez mağdura 'Bir şeyler içelim mi, bira içelim mi' gibi şeyler söylediği, akabinde mağduru Habipler semtinde bir yere götürdüğü anlatıldı.

İKİ KEZ İSTİSMAR ETTİ

Burada mağdura içki içirip istismarda bulunduğu, A.A.'nın şüpheliye eve dönmek istediğini söyleyince tekrar araca binip geri döndükleri, şüphelinin yolda aracı durdurup mağduru tekrar istismar ettiği, ayrıca mağdura cinsel içerikli sözler söylediği belirtildi. Daha sonra aracı Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde bir marketin önünde durdurduğu ve mağdurun burada araçtan inip uzaklaştığı belirtildi.

İDDİALAR REDDETTİ

Mağdurun şikayetçi olması üzerinde şüphelinin ifade verdiği, ifadesinde de mağdurun iddialarının hayal ürünü olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Savcılık, şüphelinin 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan yargılanmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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