Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.