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esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

'in Erdemli ilçesinde 7 gündür olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 19:51 Son Güncelleme: 14.9.2020 19:53 ABONE OL
Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

'in Erdemli ilçesinde 7 gündür olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.

Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

Baz'ın yakınları durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.

Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu
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