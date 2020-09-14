Kış kurağı paniği

Trakya'da kış ve yaz aylarında yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık sürüyor. Ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan Edirneli üretici, son günlerde ekimi hazırlamak istediği tarlalara toprağın oldukça sertleşmesi nedeniyle giremiyor. Kuraklık nedeniyle toprakta derin çatlıkların oluştuğu Edirne'de üreteciler, yağmur yamaması halinde tarlasını ekime hazırlamama endişesini taşıyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, kuraklık dendiğinde, global ısınmaların çok net bir şekilde hissetmeye başladıklarını söyledi. Öztürk, "Bölgemizde kış kurağı dediğimiz ve kış aylarında almamız gereken, yağışları alamadık. Onun devamında da kuraklık devam etti" dedi. Öztürk, kuraklık nedeniyle kuru tarımla ilgili üretim yapılacağını ifade ederek, "Arazilerde suyumuz az daha olsa, barajlardaki sulardan, kapalı sistem dediğimiz, basınçlı sistemlerle daha az suyla, en azında bu çeltik arazilerine, danelik, silajlık mısır gibi ürünlere çevirmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, bölgede yeni üretim döneminin başlayacağını belirterek, kuraklık nedeniyle üreticinin zorlanacağını söyledi. Açar, şöyle konuştu: "Gerekli yağışlar düştükten sonra tohum yatağı hazırlanabilir. Tohum yatağı ve ekin konusu hakkında bir bağlantı kurmak istiyorum, bir tavsiye niteliğinde. Özellikle geçen yıl gördük, hububat ekeceğimize göre ekilişleri geciktirmekte fayda var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde düşecek olan yağışlar neticesinde oluşacak olan tohum yatağı hazırlanarak, tohumların ekilmesi."Edirneli üreticilerden Bülent Eren, kuraklığın çiftçileri çok zorladığını belirterek, "Verim düştü. İşçilik yapamıyoruz, tarlada çalışılmıyor. Tarlalar sürülebilecek gibi değil, toprak çok sert. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, her şey yağmura bağlı" dedi. Bahattin Peköz ise "Bütün beklentimiz yağmurun bir an önce yağması. 50-60 kilo ekin biçtik, daha önceki yıllarda da kuraklık yaşadık ama bu seneki gibi hiç görmedim. Söylenenlere göre 90 yılın en kurak senesiymiş" dedi. DHATÜRKİYE'DE uzun yıllar ağustos ayı yağış ortalaması 13.8 milimetre ölçüldü. Geçen yıl ağustos yağışları 19.7 milimetre kaydedilirken, bu yıl ağustosta yağış yüzde 39 azalışla 12.1 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 azaldı. Ağustosta yağışlar ülke genelinde geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Ağustosta Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, Trakya'nın kuzeyi, İç Anadolu, Gaziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'in üzerinde azalma kaydedildi. AA