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Koca: Tedbirde birlik olalım

Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Koca: Tedbirde birlik olalım
Türkiye'de dün 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 56, ağır hasta sayısı 1267 oldu. 1102 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.2 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" dedi. ANKARA
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Koca: Tedbirde birlik olalım
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