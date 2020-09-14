Maskeli dehşet

Van Muradiye'ye bağlı Yenişehir mahallesinde bir eve giren kimliği belirsiz maskeli ve bıçaklı iki saldırgan, anne ve iki çocuğuna dehşet yaşattı. Olay, Emrah ve Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve hırsızlık için giren maskeli iki kişi, 2 çocuğuyla oturan Bahar Ödül'ün (31) ağzını örtüyle kapatıp, etkisiz hale getirdi. Zanlılar, anneleri için ağlayarak, çığlık atan Gökhan (9) ve Sedef Ödül (2.5) kardeşleri de elbise dolabına kapatıp, kilitledi. Evde arama yapan 2 kişi, bir şey bulumayınca anne Ödül'e paranın yerini sordu. Ödül'den bilgi alamayan zanlılar kadını tehdit ederek, darbetti.Evdeki paranın yerini söylemesi için yaklaşık 1 saat boyunca şiddet gören kadın soyguncuların elinden kurtulmak için paranın yerini söyledi. Bu süre içinde evin her yerini arayıp, odaları adeta savaş alanına çeviren maskeli 2 soyguncu, kadının söylediği salondaki kanepenin altında 85 bin TL'yi bulup, alarak evden ayrıldı. Kolu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen ekipler, darp sonrası kaldırıldığı hastanede darp raporu alan anne Ödül'ün ifadesini aldı. Polis, maskeli soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Darp nedeniyle kolunun kırıldığını söyleyen anne Ödül, "Bir süre sonra gidip ameliyat olacağım. Maddi imkanlarımız yok. Eşim bu olaydan bir gün önce arabamızı satmış ve parayı getirip, bana vermişti. Bu parayla ev almayı düşünüyorduk, maalesef bütün paramızı alıp gittiler" diye konuştu.Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Emrah Ödül ise olayın yaşandığı saatlerde iş için gittiği Van'dan evine doğru yola çıktığını söyledi. Baba Ödül, "Maskeli 2 kişi, olaydan bir gün önce sattığım aracımın parasını yani 85 bin TL'yi alıp, geldikleri gibi bahçe duvarından kaçıp, gitmişler. Olaydan bir gün önce arabamı sattım. Bunu bilen biri yapmıştır. Aracımı sattığımı biliyor. Evde olmadığımı da biliyor. Kimseyle ilgili bir husumetim yok" dedi. DHA