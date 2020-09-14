Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki caddeler ve sokaklarda bulunan mazgalları motosikletleriyle çalan ve hem yayaları hem de araçları tehlikeye düşüren bir çeteyi çökertti. İddialara göre; çetenin üyeleri çaldıkları demir mazgalları 70'er liraya sattı.

Mazgal soyguncuları kameraya böyle yakalandı | Video

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, plakasız motosikletler kullanan çete üyelerinin kimliklerini kısa sürede saptadı. Çete üyelerinin mazgalları bulundukları yerlerden sökerek çaldıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheliler Ferdi Ç. ve Veli G. yakalanarak gözaltına alındı. Mazgalları şüphelilerden 70'er liraya satın alan Mehmet U. da gözaltına alındı. Demir mazgalların çalındığı olaylarda kullandıkları motosiklete de el konulan şüphelilerin olayları gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri ve bir firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.