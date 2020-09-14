Miras kavgasında döverek öldürdüler

BALIKESİR'DE33 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, miras yüzünden çıkan kavgada kocasının kardeşleri tarafından öldürüldü. Olay, önceki akşam saat 20.30 sıralarında kırsal Hacıbozlar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kardeşler arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı tartışmaya dönüştü. Kavgada sopa ve kürekle darp edilen 2 çocuk annesi Çiğdem D., olay yerinde hayatını kaybetti. Kocası Ramazan D. (43) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma olay yerinde önlem alırken, genç kadının cenazesi Adli Tıp'a gönderildi. Jandarma olaya karışan Bahri D. (50) ile oğulları Ali D. (25) ve Aykut D.'yi (22) gözaltına aldı.Öte yandan Tekirdağ'da yalnız yaşayan Ertuğrul Öncer, (72), kapı eşiğinde gördüğü ve evine girmeye çalıştığını iddia ettiği Hanife Kaynar'ı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Öncer ifadesinde, "Hırsız sandım o yüzden ateş açtım" dedi. Öncer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.