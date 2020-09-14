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Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

açıklandı mı? Online ile 14 Eylül 2020 BURADA

ile idaresi (MPİ) tarafından haftanın her Pazartesi günü düzenlenen On Numara canlı çekilişle şans oyunu severlere dağıtmaya devam ediyor. Oyunun üzerinden bugün () yapılan canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak adına kupon dolduran şans oyunu severler MPİ 14 Eylül açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 14 Eylül 2020 Pazartesi MPİ On Numara sonuçları ekranını burada bulabilir ve ile biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango Online ile günün kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:08 Son Güncelleme: 14.9.2020 18:08 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

İdaresi (MPİ) ve kurumları arasındaki ortaklıkla birlikte her hafta Pazartesi günleri ile canlı çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere kazanma şansı sunulan bugün () günü yapılacak ve MP TV canlı yayın ile belirlenerek duyurulacak. 14 Eylül 2020 Pazartesi (bugün) yapılacak için kazandıran numaraları doğru bilerek sunulan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek amacıyla On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. MPİ On Numara 14 Eylül çekiliş sonuçları ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI! (14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online ile 14 Eylül MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralarına ilişkin detaylar şöyle;

On Numara sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 14 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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