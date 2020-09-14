On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 148 bin 887 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 5, 10, 19, 20, 26, 29, 36, 39, 42, 55, 59, 61, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 80 oldu. 9 bilen 38 kişi oldu ve 4 bin 155 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 795 oldu ve 248 TL ikramiye dağıtıldı.
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 14 Eylül On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.