On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece iki kişi olmuş ve büyük ikramiye 148 bin 887 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

14 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 1, 5, 10, 19, 20, 26, 29, 36, 39, 42, 55, 59, 61, 64, 65, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 80 oldu. 9 bilen 38 kişi oldu ve 4 bin 155 TL kazandı. 8 bilen kişi sayısı ise 795 oldu ve 248 TL ikramiye dağıtıldı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 14 Eylül On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;