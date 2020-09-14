Geometrinin en temel konularından biri olan özel üçgenler; dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen olmak üzere üçe ayrılır. Sınavlara hazırlanan öğrenciler üçgenlerle alakalı test çözerek bilgilerini pekiştirebilir. Geometrik şekillerin başlangıcı üçgenlerle olduğu için ilk olarak formülleri öğrenmek gerekir. Buna göre; Özel üçgenler nelerdir? Özel açılı ve dik üçgenler formülleri

ÖZEL ÜÇGENLER NELERDİR?

Bir üçgen düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir. Geometrinin en temel konusu özel üçgenler ise üç gruba ayrılır. Bunlar sırasıyla dik üçgen, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgendir.

Özel açılı üçgenler

Özel üçgenler şu şekilde gruplandırılır;

3 – 4 – 5 Dik Üçgeni

5 – 12 – 13 Dik Üçgeni

8 – 15 – 17 Dik Üçgeni

7 – 24 – 25 Dik Üçgeni

Muhteşem Üçlü

3 – 4 – 5 Dik Üçgeni

Bir dik üçgenin dik kenarları 3 cm ve 4 cm ise hipotenüsü 5 cm'dir. Dik kenarları 3 ve 4 ile orantılı olan bir dik üçgenin hipotenüsü de 5 ile orantılıdır.

5 – 12 – 13 Dik Üçgeni

Bir dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları 5 cm ve 12 cm ise hipotenüs uzunluğu 13 cm olur.

8 – 15 – 17 Dik Üçgeni

Dik bir üçgenin dik kenarlarının uzunlukları 8 cm ve 15 cm ise hipotenüs uzunluğu 17 cm olur.

7 – 24 – 25 Dik Üçgeni

Bir dik üçgenin dik kenarlarının uzunlukları 7 cm ve 24 cm ise hipotenüsün uzunluğu 25 cm dir.

Muhteşem Üçlü

Bir dik üçgende hipotenüse çizilen kenarortay hipotenüsün yarısına eşittir.

DİK ÜÇGEN NEDİR?

Dik açılı üçgen, iç açılarından biri 90° olan üçgendir. Çemberde çapı gören çevre açı 90°'dir. Dik üçgenin birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerin içinde pisagor teoremi ve öklid teoremi de yer alır.

Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır.

şekilde, m(A) = 90°

[BC] kenarı hipotenüs

[AB] ve [AC] kenarları

dik kenarlardır.

EŞKENAR ÜÇGEN

Tüm kenarları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Yükseklik aynı zamanda açıortay aynı zamanda kenarortaydır.

İKİZKENAR DİK ÜÇGEN

ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2

m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni

ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğünde

ABH ve ACH (30° - 60° - 90°) üçgenleri elde edilir.

|AB| = |AC| = a

|BH| = |HC| = pisagordan

(30° - 60° - 90°) dik üçgeninde; 30°nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır.

5. (30° - 30° - 120°) Üçgeni

(30° - 30° - 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur.

6. (15° - 75° - 90°) Üçgeni

(15° - 75° - 90°) üçgeninde hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs |BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dört katıdır.