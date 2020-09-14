Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu, yarışmacılardan Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman mutfağı menüsünden hünerlerini sergilemelerini istedi. Farklı ve lezzetli kebap tarifleri arayanlar için Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri
Yöresel lezzetleri arasında yer alan Patlıcan kebabı tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Malzemeler
1 kilo patlıcan (kemer patlıcanı)
Köftesi İçin
Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma,
Yarım demet maydanoz,
4-5 diş sarımsak,
1 adet büyük soğan,
2 yemek kaşığı zeytinyağı,
Karabiber,
Tuz.
Garnitürü İçin
Domates,
Sivri biber.
Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım.
Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım.
Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim.
Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir)
Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim.
Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım.
Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim.
Patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım.
Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim.
Köfteli Patlıcan Kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.