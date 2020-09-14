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kebabı tarifi ve malzemeleri: kebabı nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarına yeni sezon heyecanıyla kaldığı yerden devam eden Gelinim Mutfakta’da bugün kebabı yemeği yapılması istendi. Gelinlerin marifetlerini sergileyecekleri kebabın tarifi ve malzemeleri ise merak konusu oldu. Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman mutfağının merak edilen tatlarından biri olan, yapılışı ve malzemeleriyle kolay olan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? tarifi!

Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:13 ABONE OL
Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan kebabı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu, yarışmacılardan Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman mutfağı menüsünden hünerlerini sergilemelerini istedi. Farklı ve lezzetli kebap tarifleri arayanlar için kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte malzemeleri

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Yöresel lezzetleri arasında yer alan tarifi ve yapılışı şu şekilde,

Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kilo (kemer patlıcanı)

Köftesi İçin

Yarım kilo kuzu-dana karışık kıyma,

Yarım demet maydanoz,

4-5 diş sarımsak,

1 adet büyük soğan,

2 yemek kaşığı zeytinyağı,

Karabiber,

Tuz.

Garnitürü İçin

Domates,

Sivri biber.

Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

PATLICAN KEBABI HAZIRLANIŞI

Patlıcanları 3 parmak genişliğinde doğrayalım.

Fırın tepsisine bir kaç damla zeytin yağı damlatalım ve tepsiyi yağlayalım.

Patlıcanların şeklini bozmadan (patlıcanlar bölünmemiş gibi) tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış 230° fırında 40 dakika pişirelim.(patlıcanların inceliğine ve fırının pişirme hızına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir)

Robota sarımsağı, maydanozu, soğanı koyalım ve robottan geçirelim.

Herhangi bir kabın içine robottan geçirdiğimiz malzemeleri, kıymayı, zeytin yağını, karabiberi, tuzu koyalım ve güzelce yoğuralım.

Harçtan küçük parçalar koparalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim.

dilimlerinin arasına köfteleri yerleştirip, patlıcanları birbirine yaslayalım.

Kalan boşluklara domates, sivri biber yerleştirelim.

Köfteli Patlıcan Kebabımızı tekrar 220° fırına koyalım ve köfteler pişene kadar bekleyip, servise sunalım. Afiyet olsun.

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Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?
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