Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri: Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Son dönemlerde revaçta olan Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Programın sunucusu Onur Büyüktopçu, yarışmacılardan Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman mutfağı menüsünden hünerlerini sergilemelerini istedi. Farklı ve lezzetli kebap tarifleri arayanlar için Gelinim Mutfakta Patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Yöresel lezzetleri arasında yer alan Patlıcan kebabı tarifi ve yapılışı şu şekilde,