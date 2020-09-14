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Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma savrulan, başından ve ayağından yaralanan kadın , eşinin ambulansa alınmaması üzerine hastaneye gitmek istemeyince eşi de ambulansa alındı. anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 13:04 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:10 ABONE OL
Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

, Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametinden köprü istikametine seyir halinde bulunan Çağatay Pullu'nun kullandığı 07 LLT 74 plakalı otomobil, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden geçmekte olan Popova Elena (47) isimli Rus turiste çarptı.

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Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen kadına ilk müdahale, yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları otelden Manavgat şehir merkezine alışveriş için gelen kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

EŞİ OLMADAN HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Popova Elena, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülmek istendi. , eşinin ambulansa alınmayarak taksi ile gelmesinin istenmesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti.

Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

Daha sonra tercüman aracılığıyla yapılan istişarenin ardından yaralanan Popova Elena eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti. Yaşanan , güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada
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