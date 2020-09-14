Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...

Ahmet Emre Yıldır, geçen yıl 29 Nisan günü, ailesi ile yaşadığı evin camından atlayarak yaşamını yitirdi. Yıldır'ın intiharının gerisinde ise, 9 yaşından 17 yaşına kadar cinsel istismarına maruz kaldığı akrabası Vedat Tarhan yer aldı. Tarhan, Yıldır'ın ölümü sonrası tutuklandı, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması ise sürüyor.

Kardeşlerini kaybeden Derya Gür ve Nur Aslı Kaynar, bir önceki avukatları Süleyman Özen hakkında ilk olarak Tekirdağ Barosu'nu şikâyette bulundu. Ailenin Avukatı Merve Uçanok'un yaptığı şikâyet başvurusunda Av. Özen'in, meslek hükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini, mesleğinin gerektirdiği özen içerisinde hareket etmediği kaydedildi.