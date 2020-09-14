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haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan 'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı davasında...

Akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan ve daha sonra yaşadıkları sonrasında intihar eden davasıyla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Emre Yıldır'ın intihar etmesine neden olan akrabası 'ın serbest kalmasına aile itiraz etmiş fakat avukatları Süleyman Özen konuyla ilgili 'itirazımız yok' demişti. Avukat Özen, Emre Yıldır'ın ailesini yanlış yönlendirmek ve avukatlık mesleğine aykırı hareket etmek suçlamasıyla karşı karşıya. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:51 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 'ın talihsiz hikayesi sonradan ortaya çıkmıştı. Ablası, ailesi ve arkadaşlarına yaşadıklarını anlatan üniversite öğrencisi Emre Yıldır, daha sonra akrabası olan 'ın davasında takipsizlik kararını öğrenince canına kıymıştı. Yaşananların ardından gelişmesine göre ailenin eski avukatı Süleyman Özen'e dava açılıyor.

Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...

Ahmet , geçen yıl 29 Nisan günü, ailesi ile yaşadığı evin camından atlayarak yaşamını yitirdi. Yıldır'ın intiharının gerisinde ise, 9 yaşından 17 yaşına kadar cinsel istismarına maruz kaldığı akrabası yer aldı. Tarhan, Yıldır'ın ölümü sonrası tutuklandı, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması ise sürüyor.

Kardeşlerini kaybeden Derya Gür ve Nur Aslı Kaynar, bir önceki avukatları Süleyman Özen hakkında ilk olarak Tekirdağ Barosu'nu şikâyette bulundu. Ailenin Avukatı Merve Uçanok'un yaptığı şikâyet başvurusunda Av. Özen'in, meslek hükümlülüklerine aykırı hareket ettiğini, mesleğinin gerektirdiği özen içerisinde hareket etmediği kaydedildi.

Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...

AİLEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Şikâyet başvurusunda, Yıldır'ın ölümünden bir gün sonra Tarhan'ın tutuklandığı bilgisine yer verildi. Dilekçede, Yıldır'ın 8 Ağustos 2019'da tahliye edildiği, ailenin tepkisine rağmen Av. Özen'in 'tahliye kararına itiraz hakkımız yok' dediği kaydedildi. Av. Özen'in acılı aileyi yanlış bilgilendirdiği kaydedilen dilekçede, Tarhan hakkında, 'intihara sürükleme suçundan verilen takipsizlik kararı'na da Av. Özen'in itiraz etmeyerek kararın kesinleştiğine işaret edildi.

Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...

TBB KARARI KALDIRDI

Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu yapılan başvuruyu geçen 6 Aralık günü karara bağladı. Baro yönetimi, Av. Özen hakkında kovuşturma başlatılmasına yer olmadığına karar verildi. Ailenin avukatı Merve Uçanok, bu karara itiraz etti. İtirazı TBB Yönetim Kurulu değerlendirdi. TBB Yönetimi, oy birliği ile aldığı kararla, Tekirdağ Barosu'nun kararını kaldırdı. Bu karar sonrası Tekirdağ Barosu, üyesi olan avukat Özen hakkında disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi. Geçen 10 Ağustos günü de disiplin kovuşturması hazırlık tutanağı hazırlandı.

Kaynak: Hürriyet

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Son dakika haberi: Defalarca akrabası tarafından cinsel istismara uğrayan Emre Yıldır'ın avukatına suç duyurusu! İstismarcı Vedat Tarhan davasında...
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