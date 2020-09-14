Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; komşu son anda çekip kurtardı!

YENİDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.