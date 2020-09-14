Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; komşu son anda çekip kurtardı!

haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; komşu son anda çekip kurtardı!

Akıllara durgunluk veren o anlar saniye saniye görüntülendi! 'den gelen haberine göre sinir krizi geçiren bir kadın erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın beşinci katından atlamak istedi. Çığlıklarını duyan komşusu atlamaya çalışan kadının bacaklarından son anda yakaladı ve hayatını kurtardı. Genç kadının erkek arkadaşıyla tartıştığı o nedenle intihar etmek istediği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:24 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; son anda çekip kurtardı!

Nedeni belirlenemeyen tartışması sonrasında erkek arkadaşının evinde intihara kalkışan kadını, apartman sakini kurtardı. 26 yaşındaki atlamak üzere olan kadını ayaklarından tutarak yukarıya çekti. Psikolojisi bozulan ve sinir krizi geçiren kadını tutarak yukarı çeken Günay, kadının yeniden atlamaya yeltendiğini ifade etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; son anda çekip kurtardı!

Olay, dün gece saatlerinde Alparslan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Olaya şahit olan apartman sakini (26), olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; son anda çekip kurtardı!

'AYAKLARINDAN TUTARAK İÇERİ ALDIM'

Aşağı atlamaya çalışan kadını ayaklarından tutarak kurtaran , "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; son anda çekip kurtardı!

YENİDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.

Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; son anda çekip kurtardı!

Öte yandan yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde apartmanın 5. katından aşağı atlamaya çalışan kadının alt katta bulunan apartman sakini tarafından tutulduğu görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Erkek erkadaşıyla tartışan kadın sinir krizi geçirip intihara yeltendi; komşu son anda çekip kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA