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Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika haberi: 'da, kadın ve erkek sürücü arasında kavga çıktı. Yol verme sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada tekmeler havada uçuştu. Yol ortasına bıraktıkları araçlardan inen 2 sürücü, birbirine hakaret etmeye başladı. Kadın sürücünün erkek sürücüye tekme atmaya çalışması ile karşılıklı yumruklaşma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:47 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Olay, Sincan ilçesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kamyonet ile ilerleyen ismi öğrenilemeyen erkek sürücü ile aynı istikamete giden otomobilin kadın sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı.

Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Yol ortasına bıraktıkları araçlardan inen 2 sürücü, birbirine hakaret etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda, kadın sürücünün erkek sürücüye tekme atmaya çalıştığı, ardından olayın büyümesi üzerine erkek ve kadın sürücünün yumruklaştığı görüldü.

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Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Öte yandan olayı ayırmaya çalışan vatandaşların erkek sürücüye kaçması yönünde uyarılarda bulunması dikkat çekti.

Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Erkek sürücünün uyarıların ardından uzaklaşması üzerine kadın sürücünün de otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi
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