Son dakika haberi: Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi! Saniye saniye görüntülendi

Olay, Sincan ilçesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kamyonet ile ilerleyen ismi öğrenilemeyen erkek sürücü ile aynı istikamete giden otomobilin kadın sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle kavga çıktı.