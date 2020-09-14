Son dakika korona tablosu: Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 14 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı üzerinde yaşanan artışla beraber yurt genelinde yeni önlemler alınmaya devam ederken bu artışın tedbirlere uymamaktan kaynaklandığı her fırsatta uzmanlar tarafından hatırlatılıyor. Geçtiğimiz günün verilerine göre; 57 vatandaşımızın daha koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, 14 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 14 EYLÜL 2020 GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE SON DURUM!

Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurulan Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süre düşüş yaşayan vakaların yeniden yükselişe geçmesi ülke genelinde tedirginliğe yol açarken vatandaşların tedbirlere uyması gerektiği uzman isimlerce hatırlatılıyor…