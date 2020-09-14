Son dakika Meteoroloji hava durumu uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! 14 Eylül hava durumu tahminleri!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için hava durumu uyarısı yapıldı. Ülke genelinde sıcakların mevsim normalleri üzerine çıkması beklenirken bugün Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar esmesi yönünde vatandaşlar hava durumu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Öte yandan diğer bir kesim için sağanak yağış uyarısı da geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları...
Sabah saatlerinde Marmara Bölgesin'de yer alan bazı illerde yerel olmak üzere sağanak yağış beklenirken yaşanabilecek şiddetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarılıyor. Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Ankara'da da yağışların görülebileceği değerlendirmeler arasında…
O İLLERE METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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