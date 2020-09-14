Son dakika Meteoroloji hava durumu uyarısı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor! 14 Eylül hava durumu tahminleri!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için hava durumu uyarısı yapıldı. Ülke genelinde sıcakların mevsim normalleri üzerine çıkması beklenirken bugün Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar esmesi yönünde vatandaşlar hava durumu nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Öte yandan diğer bir kesim için sağanak yağış uyarısı da geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları...

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI! KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesin'de yer alan bazı illerde yerel olmak üzere sağanak yağış beklenirken yaşanabilecek şiddetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarılıyor. Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Ankara'da da yağışların görülebileceği değerlendirmeler arasında…