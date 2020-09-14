SON DAKİKA: O ilacın corona virüsü tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre; corona virüsü vakalarında kullanılan ilaca ek olarak verilen iltihap söktürücü hapın kullanılması halinde iyileşme süresinin kısaldığı öne sürüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre; bu ilacın piyasada eklem iltihabı hapı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

COVİD-19 TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER...

ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!