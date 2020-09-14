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: O ilacın tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...

tüm dünyayı etkisi altına alırken özellikle Covid-19 tedavi süreci de yakından takip ediliyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda gelen haberleri vatandaşların gündeminde yer alırken son gelişmelere göre; iltihap söktürücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları!

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 22:11 Son Güncelleme: 14.9.2020 22:18 ABONE OL
SON DAKİKA: O ilacın corona virüsü tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre; vakalarında kullanılan ilaca ek olarak verilen iltihap söktürücü hapın kullanılması halinde iyileşme süresinin kısaldığı öne sürüldü. Edinilen bilgisine göre; bu ilacın piyasada eklem iltihabı hapı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

COVİD-19 TEDAVİSİNDE SON GELİŞMELER...

ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

SON DAKİKA: O ilacın corona virüsü tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...

ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor.

Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, Kovid-19 hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

SON DAKİKA: O ilacın corona virüsü tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

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SON DAKİKA: O ilacın corona virüsü tedavi sürecini kısalttığı ileri sürüldü! Covid-19 tedavi sürecinde...
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