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'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

'de dün araçları bulunan ancak kendilerinden haber alınamayan iki kardeşin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışması yapılan bölgede 2 çift ayakkabıya ulaşıldığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:24 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:41 ABONE OL
Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Edinilen bilgiye göre, 'de bir doğalgaz firmasında çalışan Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, dün 23 P 1387 plakalı araçlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'na gitti.

Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Üzerinde "Acil Durumlar İçin" yazılı bir not ile telefon numarası bırakılan aracı gören vatandaşlar, yanında ve çevresinde kimseyi göremeyince durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Olay yerine giden jandarma ve AFAD ekipleri kıyı boyunca yaptıkları taramada iki çift ayakkabı buldu. Sabahın ilk saatlerine kadar süren arama çalışmalarında kayıp kardeşlerle ilgili başka bir ize rastlanmadı, bunun üzerine bugün tekrar detaylı çalışma başlatıldı.

Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Jandarma, AFAD ve gönüllülerin Munzur Çayı boyunca ve vadinin yüksek kesimlerinde devam edilen arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği belirtildi.

Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Yeğenlerinin doğalgaz işinde çalışmak için 'ye geldiklerini belirten Amca Mustafa Aydemir, "Balık tutmak için mi dağ sarımsağı için mi vadiye gelmişler bilmiyoruz. Dünden beri haber alamıyoruz. AFAD şu anda arıyor" dedi.

Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Amcalardan Hamza Aydemir ise "Balık için mi yoksa sarımsak için mi gelmişler bilemiyoruz. Bize sabah 4'de haber verildi. Geldik. AFAD arıyor. Hala da bulamadık. Bir bilgi de yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Suya mı dalmışlar, dağa mı tırmanmışlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Geldik bekliyoruz. AFAD da dağda arıyor. Bu kadarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu
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