Tunceli'de 2 kardeşten haber alınamıyor! Sadece 2 çift ayakkabı bulundu

Amcalardan Hamza Aydemir ise "Balık için mi yoksa sarımsak için mi gelmişler bilemiyoruz. Bize sabah 4'de haber verildi. Geldik. AFAD arıyor. Hala da bulamadık. Bir bilgi de yok. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Suya mı dalmışlar, dağa mı tırmanmışlar onunla ilgili bir bilgimiz yok. Geldik bekliyoruz. AFAD da dağda arıyor. Bu kadarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.