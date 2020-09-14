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Uyuşturucuyu gaz haline getirip balonlara doldurmuşlar...

'nın Fethiye ilçesinde gaz formundaki uyuşturucuyu balonlara doldurarak eğlence merkezlerinde sattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:10 ABONE OL
Uyuşturucuyu gaz haline getirip balonlara doldurmuşlar...

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik ilçedeki bazı eğlence merkezlerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde garson olarak çalışan bir şüphelinin nitrojen oksidi içerikli gaz formundaki uyuşturucuyu özel bir düzenekle balonlara doldurarak yabancı uyruklu müşterilere sattığını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Eğlence yerinde yapılan aramada 56 uyuşturucu kapsülü ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Uyuşturucuyu gaz haline getirip balonlara doldurmuşlar...
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