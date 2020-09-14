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Üzerine dolap devrilen minik öldü

'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap devrilen D. (2), yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 11:24 Son Güncelleme: 14.9.2020 11:25 ABONE OL
Üzerine dolap devrilen minik Ebrar öldü

Olay, gece saatlerinde Ereğli Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Hastaneye giden anne Ö.D. ve baba K.D., 2 yaşındaki kızları Ebrar D.'yi babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Ebrar D.'nin üzerine evde bulunan dolap devrildi. Dolapta bulunan sivri bir cisim Ebrar'ın başına saplandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ebrar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Haberi hastanede alan anne Ö.D. ve baba K.D. sinir krizi geçirdi. Ebrar D.'nin cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Üzerine dolap devrilen minik Ebrar öldü
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