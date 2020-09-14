‘Vatanını seven tedbirlere uyar’

MEDİCANA Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, mart ayında koronavirüse yakalanarak 18 gün görevli olduğu hastanede tedavi gördükten sonra iyileşerek şifa dağıtmak için çalışmaya devam ediyor. Hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatırken, "Tabii hayatı sorgulamaya başlıyorsunuz. Çaresiz olduğunuzu hissediyorsunuz" diyen Terekeci, "Sağlık Bakanımız da açıkladı. 15 yaşın altında 15 çocuk kaybedildi. Kendimizi düşünmüyorsak yaşlılarımızı ve çocuklarımızı düşünelim. Hamilelerimizi düşünelim. O psikolojiyi kimsenin yaşamasını istemem. Vatanını seven insaların bu tedbirlere uyması gerekiyor" diye konuştu.