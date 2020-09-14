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Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

basın ekspres yolunda duran bir yolcu otobüsüne, kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonete sıkışan iki kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, trafik durma noktasına geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 08:51 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:04 ABONE OL
Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Kaza, sabah saatlerinde, Basın Ekspres yolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametine meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İETT toplu taşıma aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdu.

İstanbul'da feci kaza! Kamyonet yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı | Video

Bu sırada arkada seyir halindeki Adem A. yönetimindeki 34 BP 2916 plakalı kamyonet arkadan otobüse çarptı.

Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle kamyonete bulunan Adem A. ve yanında yolcu olan Yusuf Ç. Kamyonete sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Sıkışan kişiler uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipler kamyonete sıkışan şoför ve yanındaki yolcuyu yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda aracın içinden çıkartarak, sağlık ekipleri teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Trafik durma noktasına geldi Kaza sonrası basın ekspres eski Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı
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