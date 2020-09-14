Yol ortasında duran toplu taşıma aracına kamyonet çarptı: 2 kişi araçta sıkıştı

Sıkışan kişiler uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipler kamyonete sıkışan şoför ve yanındaki yolcuyu yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda aracın içinden çıkartarak, sağlık ekipleri teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

