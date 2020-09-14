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'ta takmayan 101 kişiye para cezası kesildi

'ın ilçesinde, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıkılaştırıldı. Ereğli Kayömakalmlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde takma zorunluluğunun devam ettiği son 1 ayda yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 101 kişiye toplam 90 bin 900 lira ceza uygulandı. Kaymakam Çorumluoğlu, mevcut ekibine 2 grup halinde toplam 20 personelin ilave edildiğini kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 18:16 ABONE OL
Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye para cezası kesildi

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde eğlence, düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin yasaklandığını anımsatarak 13 Eylül'de Bağlık Mahallesi'nde bir adreste düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düğünü sonlandırarak tutanak tuttuğunu ve sorumlular hakkında Ereğli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

İlçe genelinde maske takma zorunluluğunun devam ettiği son 1 ayda yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 101 kişiye toplam 90 bin 900 lira ceza uygulandığını aktaran Çorumluoğlu, mevcut denetim ekibine 2 grup halinde toplam 20 personelin ilave edildiğini kaydetti.

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Zonguldak'ta maske takmayan 101 kişiye para cezası kesildi
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