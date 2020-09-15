Yeni iller eklendi! 65 yaş üstü yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller hangileri?

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü yasakları gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlar için yayımladığı genelgeler haricinde bazı illerin valilikleri tarafından alınan kararlar merak ediliyor. Corona virüsü tedbir ve önlemleri kapsamında çok sayıda ilde ve belli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı getirildi. Buna göre; 65 yaş üstü yasağı hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması olan iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların ardından vatandaşlar 65 yaş üstü yasağı hangi illerde var? sorusuna yanıt arıyor. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Erzincan, Mardin, Muğla, Elazığ gibi illerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

İşte 65 yaş üstü yasağı olan iller listesi ve tüm detaylar…