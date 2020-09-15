A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül yayınlandı! Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler!

A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Eylül tarihi için yayımlandı. Samsun Curve 4K TV'den Xiaomi akıllı bileklik ve Bluetooth hoparlör gibi çok sayıda teknoloji ürünü bu hafta perşembe günü raflardaki yerini alacak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda başka hangi indirimler fırsatlar var? Bu başlık altında, perşembe günü satışa sunulacak indirimli ürünlere ait fiyatlar ve ürün özellikleri yer almaktadır. İşte, yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler listesi...
Haftanın A101 indirimli ürünler listesi belli oldu. Haberimizde, 17 Eylül 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, indirimli ürünler listesine bakabilirsiniz.
Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV 4.999 TL
HI-LEVEL 43HL607043 Full HD Smart Led TV 1.649 TL
Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik 99,95 TL
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Elektrikli Scooter 14.999 TL
Silikon Mandal 10'lu 5,95 TL
Elmas Sepet 10 Litre 8,95 TL
Elmas Sele Sepet 35 Litre 14,95 TL