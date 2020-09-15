Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz'de düzensiz göçmenlerin botu battı: 24 kişi ölü

'de düzensiz göçmenlerin botu battı: 24 kişi ölü

'de yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan , battı. Botta bulunan en az 24 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:30 Son Güncelleme: 15.9.2020 17:32 ABONE OL
Akdeniz'de düzensiz göçmenlerin botu battı: 24 kişi ölü

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot devrildi. İçerisinde bulunan 24 kişi ise hayatını kaybetti.

"İNSANLARIN ÇOĞU KAYIP"

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenleri taşıyan 3 lastik botu tespit ettiğini belirtilerek, "Bunlardan biri alabora olmuş ve bottaki insanların çoğunun kayıp olduğu bildirildi." dedi.

24 ÖLÜ

İki kişinin cesedinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığını ve kazada çok az kişinin kurtulduğunu belirten Msehli, "En az 22 kişi daha öldü." bilgisini paylaştı.

Msehli, diğer 2 botta bulunan 45 düzensiz göçmenin Libya'ya getirilerek gözaltına alındığını kaydetti. Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli geçiş noktası haline geldi.

SON DAKİKA HABERİ: Bill Gates'ten çarpıcı Covid-19 aşısı açıklaması! Coronavirüs aşısı ile ilgili tarih verdi ve... SON DAKİKA! İkinci el araç satışında kapora dolandırıcılığına dikkat! Nelere dikkat etmeliyiz?

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz'de düzensiz göçmenlerin botu battı: 24 kişi ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA