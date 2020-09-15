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’da operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

'da ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:57 ABONE OL
Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda Ö.K. (19), İ.D. (20) ve B.I'yı (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram bonzai, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 770 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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