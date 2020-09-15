Aldatma indirimi tepkisi

İstanbul Kağıthane'de Nisa Ece İnçke'nin 26 yaşındayken eşi tarafından öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. Recep İnçke, 7 Aralık 2016'da boşanma davaları sürerken eşi Nisa Ece İnçke'yi arayarak konuşmak istediğini söylemiş, eve gelen genç kadını öldürmüştü. Davada sanık Recep İnçke'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay olayda tasarlama olmadığı gerekçesiyle bozmuş, yeniden yapılan yargılamada ise savcı 24 Haziran'da, sanığın eşi tarafından aldatılma şüphesine değinerek, cezada tahrik indirimi yapılmasını istemişti. Dün yapılan duruşmaya sanık Recep İnçke, hasta olduğu için getirilmezken, Nisa Ece'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Ece Ailesi'nin avukatı, sanığın olay günü yanına ruhsatsız silahını alarak Nisa Ece'yi eve götürdüğünü, evde televizyonun sesini sonuna kadar açtığını, evde herhangi bir dağınıklığın da bulunmadığını vurguladı. Yeniden yapılan yargılamada sanığın eşi tarafından aldatılma şüphesine değinen savcının cezada tahrik indirimi istemesini kabul etmeyen aile avukatı, aldatmayla ilgili delil olmadığını savundu. Davaya müşteki olarak katılan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise sanığa, aldatılma iddiasıyla tahrik indirimi istenmesine tepki gösterdi. KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Avukat Canan Sarı tarafından yapılan açıklamada sanığın daha önce defalarca eşine şiddet uyguladığı, ayrı yaşadıkları dönemde cinayeti planlayarak eşini eve çağırdığı, ses duyulmaması için de televizyonun sesini sonuna kadar açıp, yakın hizadan defalarca ateş ettiği belirtildi.