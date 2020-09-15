Şanlıurfa Siverek'te koronavirüse yakalanan, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan 28 yaşındaki Abdullah Serçek, "Allah'ın bize verdiği nefesin kıymetini bu illetin pençesine düşünce anladım" dedi. 17 Ağustos'ta hem Abdulah Serçek hem de amcası Ali Serçek (57) koronavirüse yakalandı. 22 günlük tedavinin ardından Abdullah Serçek sağlığına kavuştu ancak amcası vefat etti. Serçek, zorlu tedavi süreci ve amcasının vefatını "Bana bişey olmaz" diyen insanların tedbirlere uyması için SABAH'a anlattı. Hastalığın sevdiklerinin bile yanında olmadığını insana gösterdiğini belirten Abdullah Serçek, "Bu salgın başladığı sırada ben de bazıları gibi 'bana bir şey olmaz' dedim, ama virüse yakalandıktan sonra çok zor süreçler geçirdim. Aldığınız nefesin kıymetini bilin" dedi. Serçek, gençlerden kurallara uymalarını da istedi.SABAH