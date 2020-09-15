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'ın ölümünden : canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

Haftalardır ile Tatlı Sert programında işlenen 'ın ölümü soruşturmasında her geçen gün gelişmeleri yaşanıyor. 'yi ayağa kaldıran olayda bugün programa çıkarak savcılığın verdiği kararı açıklayan avukat Tuğçe hanım, soruşturmayla ilgili ilk kez güzel bir haber verdi. Savcılık kararına göre; Müge Anlı programına çıkarak Aleyna Çakır'ın ölümünden önce sevgilisi Ümit Can Uygun'da gördüğü işkenceyi anlatan tanıkların ifadelerinin alınacağı ve soruşturma dosyasında yer verileceği ifade edildi. İşte Aleyna Çakır'ın ölümünden gelen son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 15.9.2020 10:55 Son Güncelleme: 15.9.2020 11:13 ABONE OL
Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

haberler… 21 Yaşındaki 'ın evinde boğazında bornoz kuşağı bağlı şekilde ölü bulunmasının ardından başlayan cinayet soruşturmasında olayın perde arkasına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisinden gördüğü işkenceye şahit olan komşusu geçtiğimiz gün ses kayıtları ile yaşanan dehşeti tüm 'ye dinletmiş ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin yakarışları izleyenlerin yüreğini yakmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte Aleyna Çakır olayından gelen son dakika haberinin detayları…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA YENİ GELİŞME AÇIKLANDI! ALEYNA ÇAKIR SORUŞTURMASINDA TANIK İFADELERİNE BAŞVURULACAK!

Aleyna Çakır'ın bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği konusunda açılan soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisi Ümit Can Uygun'dan gördüğü işkence ve şiddetin tanıkları programa bağlanmaya devam ederken aynı zamanda canlı yayında konuşan herkesin katil zanlısı tarafından tehditlere maruz kaldığı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

AVUKAT TUĞÇE HANIM AÇIKLADI!

Soruşturmanın avukatı Tuğçe Hanım bugün programa konuk oldu. Davanın seyrine ilişkin flaş açıklamalarda bulunan Avukat, Savcılık tarafından soruşturmaya ilişkin verilen yeni kararları açıkladı.

Buna göre; Savcı programda konuşan tanıkların ifadesine başvurmaya karar verdi ve şüphelilerle ilgili HTS kayıtları savcılığa ulaştı…

Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ? CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Bu hafta tüm 21 yaşındaki ismini kullanan Sema Esen'in ölümünü araştıran ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Gencecik bir kadın, ardında binlerce soru ile beraber bu dünyadan giderken Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun, bu olayın en kilit ismi olarak gösteriliyor...

Müge Anlı'da son dakika haberi: Savcılık'tan flaş karar! Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili Ümitcan Uygun'u... | Video

Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Henüz 21 yaşında evinin salonunda boynuna bornoz kuşağı bağlanmış vaziyette yerde yüzüstü yatar halde cesedi bulunan genç kız 'ın cinayetinin kilit ismi Ümit Can Uygun, bu kez de ve Ekibini tehdit etti. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde tehdit edildiğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı, izleyenleri şaşkına çeviren flaş açıklamalarda bulundu.

Programda olayla ilgili ifade veren tanıkların tehdit edildiği ve Aleyna'nın ölümündeki kilit ismin stüdyoya silahla girmenin yollarını aradığı ifade edildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

DÖVEREK BAYILTTIĞI ANI CANLI YAYINDA PAYLAŞMIŞTI

Nisan ayında 'ı döverek bayılttığı anları sosyal medya canlı yayınında paylaşan Ümit Can Uygun, genç kızın ölümü üzerine şüpheli listesinin en başında yer alan isim olarak gösteriliyor. Vahşice katledilen genç kızın cinayetindeki perde arkasının araştırıldığı program canlı yayınında flaş açıklamalar tüm izleyenleri şaşkına çevirdi…

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden ve sevgilisinin indiğini Aleyna'nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna Çakır'ın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

ALEYNA'NIN YARDIM ÇIĞLIKLARI!

Ardından canlı yayına Aleyna'nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can'ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna'nın defalarca yardım istediğini belirtti.

Müge Anlı canlı yayın izle: 15 Eylül 2020 Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert atv izle! Türkiye'yi sarsan ölümde son dakika | Video

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Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!
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