Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

Son dakika haberler… 21 Yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde boğazında bornoz kuşağı bağlı şekilde ölü bulunmasının ardından başlayan cinayet soruşturmasında olayın perde arkasına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisinden gördüğü işkenceye şahit olan komşusu geçtiğimiz gün ses kayıtları ile yaşanan dehşeti tüm Türkiye'ye dinletmiş ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin yakarışları izleyenlerin yüreğini yakmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte Aleyna Çakır olayından gelen son dakika haberinin detayları…

MÜGE ANLI PROGRAMINDA YENİ GELİŞME AÇIKLANDI! ALEYNA ÇAKIR SORUŞTURMASINDA TANIK İFADELERİNE BAŞVURULACAK!

Aleyna Çakır'ın bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği konusunda açılan soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisi Ümit Can Uygun'dan gördüğü işkence ve şiddetin tanıkları programa bağlanmaya devam ederken aynı zamanda canlı yayında konuşan herkesin katil zanlısı tarafından tehditlere maruz kaldığı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.