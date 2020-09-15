Aleyna Çakır'ın ölümünden son dakika: Müge Anlı canlı yayında açıklandı... Aleyna Çakır soruşturmasında tanıkların ifadeleri alınacak!

Son dakika haberler… 21 Yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde boğazında bornoz kuşağı bağlı şekilde ölü bulunmasının ardından başlayan cinayet soruşturmasında olayın perde arkasına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisinden gördüğü işkenceye şahit olan komşusu geçtiğimiz gün ses kayıtları ile yaşanan dehşeti tüm Türkiye'ye dinletmiş ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından genç kızın ailesinin yakarışları izleyenlerin yüreğini yakmıştı. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte Aleyna Çakır olayından gelen son dakika haberinin detayları…
Aleyna Çakır'ın bir cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği konusunda açılan soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Genç kızın sevgilisi Ümit Can Uygun'dan gördüğü işkence ve şiddetin tanıkları programa bağlanmaya devam ederken aynı zamanda canlı yayında konuşan herkesin katil zanlısı tarafından tehditlere maruz kaldığı geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.
AVUKAT TUĞÇE HANIM AÇIKLADI!
Soruşturmanın avukatı Tuğçe Hanım bugün programa konuk oldu. Davanın seyrine ilişkin flaş açıklamalarda bulunan Avukat, Savcılık tarafından soruşturmaya ilişkin verilen yeni kararları açıkladı.
Buna göre; Savcı programda konuşan tanıkların ifadesine başvurmaya karar verdi ve şüphelilerle ilgili HTS kayıtları savcılığa ulaştı…
ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ? CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
Bu hafta tüm Türkiye 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümünü araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Gencecik bir kadın, ardında binlerce soru ile beraber bu dünyadan giderken Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun, bu olayın en kilit ismi olarak gösteriliyor...
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EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Henüz 21 yaşında evinin salonunda boynuna bornoz kuşağı bağlanmış vaziyette yerde yüzüstü yatar halde cesedi bulunan genç kız Aleyna Çakır'ın cinayetinin kilit ismi Ümit Can Uygun, bu kez de Müge Anlı ve Ekibini tehdit etti. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde tehdit edildiğini canlı yayında açıklayan Müge Anlı, izleyenleri şaşkına çeviren flaş açıklamalarda bulundu.
Programda olayla ilgili ifade veren tanıkların tehdit edildiği ve Aleyna'nın ölümündeki kilit ismin stüdyoya silahla girmenin yollarını aradığı ifade edildi.
DÖVEREK BAYILTTIĞI ANI CANLI YAYINDA PAYLAŞMIŞTI
Nisan ayında Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı anları sosyal medya canlı yayınında paylaşan Ümit Can Uygun, genç kızın ölümü üzerine şüpheli listesinin en başında yer alan isim olarak gösteriliyor. Vahşice katledilen genç kızın cinayetindeki perde arkasının araştırıldığı program Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar tüm izleyenleri şaşkına çevirdi…
GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İsmini vermek isteyen bir seyirci yayına başlanarak olayla ilgili tanık olduklarını aktardı. Gece 23.000 civarı sokakta bir araba durduğunu aracın içinden Aleyna Çakır ve sevgilisinin indiğini Aleyna'nın ve sevgilisinin alkollü olduğu ve bağrıştıklarını gördüğünü bunun ölmeden bir gece önce olduğunu söyledi. Sevgilisinin Aleyna Çakır'ın ağzını kapatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.
ALEYNA'NIN YARDIM ÇIĞLIKLARI!
Ardından canlı yayına Aleyna'nın yakın arkadaşı bağlandı. Beraber çalıştıklarını Aleyna'nın sevgilisi Ümit Can'ı çok iyi tanıdığını daha önce de birçok kez darp ettiğini ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Ümit Can tarafından tehdit edilen Aleyna'nın defalarca yardım istediğini belirtti.
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