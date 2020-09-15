Antalya'da eski güreşçinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

Gözaltındaki 14 şüphelinin belirttikleri adreslerde çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ele geçirildi.

Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin, "Tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, rüşvet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, suç ve suçluyu övme, suç uydurma olaylarına" karıştıkları iddia edildi.

Şüphelilerin bu suçlar nedeniyle 22 kişiyi mağdur ettiğini belirleyen polis ekipleri, eski güreşçi Hakkı Aygün'ün de bu suç örgütü tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayette işler karıştı

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül'de Hakkı Aygün (25), uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak ölmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı Umut Can F, yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.Hayatını kaybeden Hakkı Aygün, 24 Mart 2018'de Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.Aygün, 655. Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde ikinci olmuştu.