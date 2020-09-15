Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti

Hırsızla karşı karşıya geliyor. Hırsız kadına silahla ateş ediyor bacağına. Evi dağıtıyor, çelik kapıyı parçalıyor, hepsi bu yani. Hırsızlar iki kişiymiş. Bacağından yaralamış, iki el sıkmış ama birisi boşa gitmiş. Evi dağıtmışlar komple, bilmiyoruz tam olarak bir şey göremedik, evde polisler var şu anda" İfadelerinde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.