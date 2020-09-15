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Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

başta olmak üzere çeşitli illerde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 01:57 ABONE OL
Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Körfez ilçesinde ve Bursa, Çanakkale, İzmir ile Van'da farklı tarihlerde meydana gelen 8 farklı dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler A.D.A, M.G, E.Ç. ve L.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Bilişim sistemleriyle 5 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
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