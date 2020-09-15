BİM aktüel ürünler 18 Eylül 2020 indirimleri başlıyor! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Eylül'den itibaren mağazalarda yerini alacak. Her hafta fırsat dolu ürünlerini satışa sunan market zincirinde indirim günleri sabah saatlerden itibaren müşterilerin akınına uğruyor. Buna göre; bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu araştırılmaya başladı. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu!
Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog ürünleri vatandaşların beğenisine sunuluyor. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde kıyafetten mutfak eşyalarına, elektronikten teknolojik aletlere kadar pek çok alanda ürün mevcut.
Dönen Başlıklı Diş Fırçası 49,90 TL
Mini Masaj Aleti 18,90 TL
Yüz Epilasyon Cihazı 29,90 TL
Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 49,90 TL
Akupuntur Kalemi 39,90 TL
Selülit Giderici Masaj Aleti 49,90 TL
Dikiş Makinesi 269 TL
Dikiş Seti 8,95 TL
Nostaljik Radyo 99,90 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 21,90 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 59,90 TL
Paşabahçe Kare Borcam Tepsi 22,90 TL
Rakle 12 Parça Trend Çay Seti 39,90 TL
Afacan Yumurtalık 4,95 TL
Chef's 2'li Tava Seti 39,90 TL
Kahve ve Bitki Çayı Demleme Bardağı 39,90 TL
Kapaklı Sürahi 9,95 TL
Otomatik Temizlik Seti 54,90 TL
Kapı Arkası Kurutmalık 44,90 TL
Dertsiz Masa Örtüsü 15,90 TL
Dekoratif Raf Örtüsü 6,95 TL
Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Örtü 46,90 TL
Çift Kişilik Kapitone Yatak Alezi 36,90 TL
Tek Kişilik Silikon Yorgan 54,90 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL
Pamuktan üretilmiş Banyo Havlusu 14,90 TL
Ayak Havlusu 6,95 TL
Pamuktan üretilmiş Çocuk Bornoz 29,90 TL
Kadın Erkek Bornoz 49,90 TL
Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL
Ortopedik Yastık 27,90 TL
Casilda Home 2'li Banyo Paspas Seti 44,90 TL
Desenli Eşarp 14,90 TL
Welsoft Çocuk patik 5,95 TL
Kız Çocuk Taşlı Keten Ayakkabı 9,95 TL
Erkek çocuk Keten Ayakkabı 9,95 TL
Vakumlu Hurç 14,90 TL
Kapı Önü Paspası 19,90 TL
Pamuklu Halı 59,90 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Gitar 99,90 TL
Eğitici Bul Tak Puzzle 7,95 TL
Oyuncak Nakil Aracı 39,90 TL
Oyuncak Mutfak Seti 29,90 TL
Oyuncak Tamir Seti 29,90 TL
Minnoş Bebek 29,90 TL
Manyetik Tablet Alfabe Seti 12,90 TL
Orta Boy Valiz 99,90 TL/ Büyük Boy Valiz 109 TL
2 kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199 TL
Şarjlı Mini Vidalama 189 TL
Akülü Vidalama Seti 199 TL
Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 89,90 TL
Permolit Tavan Boyası 49,90 TL
Lehim Havya Seti 39,90 TL
Tornavida Seti 24,90 TL
5 Parça Boyacı Seti 19,90 TL
Takım Çantası 19,90 TL
Lavabo Açma Sustası 14,90 TL