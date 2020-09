Boğaz’a saygı kulacı

Şiirlere, romanlara, filmlere konu olan İstanbul Boğazı güzelliği ve konumuyla dünyada önemli boğazlar arasında yer alıyor. Her gün farklı insanlara, gemilere ev sahipliği yapan İstanbul Boğazı, bu sefer de kendilerini "Boğazın Efendileri" olarak adlandıran bir grup yüzücüye ev sahipliği yaptı. Açık denizlerde yüzme tecrübesi olan yaklaşık 30 yüzücü, Boğaza olan sevgi ve saygılarını göstermek için takım elbiseleri ile Kireçburnu'ndan Aşiyan'a kadar kulaç attı. Mayıs ve Kasım ayları arasında her hafta sonu İstanbul'un çeşitli noktalarında yüzen ekip, yılda bir kez saygılarını göstermek için takım elbiseleriyle Boğaz'da boy gösteriyor.Takım kaptanı Ali Akgül, "Mayıstan kasıma kadar düzenli olarak Boğaz'da yüzüyoruz. Boğaz bize her yıl ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğine karşılık olarak takım elbiseyle yüzeceğiz. Biraz zor olacak bizim için ama çoğunlukla Boğaz'ın akıntısıyla yüzüyoruz" dedi. Yaklaşık 30 yüzücü, gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kireçburnu sahilinden, Aşiyan'a kadar kulaç attı. 8 kilometrelik parkur yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Öte yandan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için takıma karadan da destek sağlandı. DHA