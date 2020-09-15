Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Saraç'tan üniversiteler için kritik açıklama

Üniversitelerimizineğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.' dedi.

Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz. Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 pandemisindeki güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz" açıklamasını yapmıştı.