Bu dönem üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Saraç'tan üniversiteler için kritik açıklama

Hürriyet Gazetesi'nden Nuran Çakmakçı'ya konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Mart ayında ülkemizde ilk corona virüs vakasının yaşanmasından sonra tatil edilen üniversitelerde de eğitim uzaktan sağlanıyor. Haziran ayında normalleşme sürecine girildi fakat Eylül'de tekrar vaka sayısının 1.500'lü sayıların üstüne çıkmasından sonra üniversitelerin açılması da ertelenmiş oldu. İlkokulların 21 Eylül Pazartesi günü açılacağı açıklanmıştı, üniversiteler için ise kritik tarih 1 Ekim!
Üniversitelerimizineğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık.' dedi.
Prof. Dr. Saraç, yeni eğitim yılı konusunda, "Henüz krizin gelecek eğitim yılı ile ilgili etkilerinin ne olacağını net olarak göremiyoruz. Tabii ki dileğimiz bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmektir. Ancak Covid-19 pandemisindeki güncel verileri ve bilimsel çalışmaları takip ederek dünyanın pek çok ülkesinde, uzaktan eğitimin gelecek eğitim yılında da devam edebileceğini gözlemlemekteyiz" açıklamasını yapmıştı.
İŞTE UZAKTAN EĞİTİM VERECEK OKULLARIN LİSTESİ
– Marmara Üniversitesi
– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
– Akdeniz Üniversitesi
– Balıkesir Üniversitesi
– Batman Üniversitesi
– İstanbul Üniversitesi
– Sakarya Üniversitesi
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi
– Mimar Sinan Üniversitesi
– Ankara Üniversitesi
– Selçuk Üniversitesi
– Necmettin Erbakan Üniversitesi
– Konya Teknik Üniversitesi
– İskenderun Teknik Üniversitesi
– Bursa Uludağ Üniversitesi
– Yıldız Teknik Üniversitesi