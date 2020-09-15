Çamlıca’da yeni kuleden yayın başladı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne bu hafta içinde başlanacağı öğrenildi. Görüntü kirliliğine neden olan antenlerin söküm işine bu hafta içinde başlanacak. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi. 2016'da yapımına başlanan kule girişinden itibaren 388,5 metre yüksekliğe sahip ve 53 kattan oluşuyor.