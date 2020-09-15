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’da 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşım kısıtlaması

’da vaka artışının önüne geçmek için yeni tedbirler alınıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar 11.00-15.00 arası toplu taşıma kullanacak

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 19:05 Son Güncelleme: 15.9.2020 19:13 ABONE OL
Çankırı’da 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşım kısıtlaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yeni uygulanacak kısıtlamaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı. Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Daha öncesinde il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan giriş yapılamayacağı açıklanmıştı.

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Çankırı’da 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşım kısıtlaması
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