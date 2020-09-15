Duygu Delen olayında son dakika gelişmesi: Mehmet Kaplan'ın evinde yoğun kan izi tespit edildi! Temizlikçinin ifadesi...

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Duygu Delen davasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gaziantep'te yaşayan Mehmet Kaplan'ın babasının ikinci eşi olan Özbek asıllı annesi tarafından 2 yaşında terkedildiği bu yüzden duygularını kontröl edemediğini arkadaşlarına anlattığı incelemeler sırasında ortaya çıktı. Talihsiz kız Duygu'nun vücudunda da çok sayıda darp izine rastlandı. Mehmet Kaplan'ın Duygu'ya defalarca şiddet uyguladığı, morluklar ve açık yaralar oluştuğu kaydedildi. Son dakika bilgisine göre temizlikçinin ifadesi de ortaya çıktı.

DUYGU DELEN SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ: TEMİZLİKÇİNİN İFADESİ...

Duygu Delen olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na Duygu Delen'in intihar mı ettiği yoksa öldürüldüğü mü, intihar ettiğine dair emarelerin olup olmadığı, düşmeden önce şuurunun yerinde olup olmadığı gibi sorular sorduğu ortaya çıktı.