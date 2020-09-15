Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çamköy ve Azmimilli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.