Eski eşini önce evde daha sonra da kaçtığı sokakta darbetmiş

Olay, dün saat 20.00 sularında Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Nursel Taş, bir süre dini nikahlı olduğu ancak daha sonra ayrıldığı eşi Yakup Dadük'ün önce evinde sonrada sokak ortasında saldırısına uğradı. Kızının yanında darbedilen Taş, baygınlık geçirdi. Taş'ı saçından tutup yere yatıran Dadük, kadının kızının çığlık atıp, yardım istemesi üzerine korkup, kendisini bekleyen motosikletli bir kişi ile kaçtı. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, Dadük'ü gözaltına aldı. Dadük, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

DARP EVDE BAŞLAYIP SOKAKTA DEVAM ETMİŞ

Şiddet gören Nursel Taş'ın soruşturmasında Hatay Barosu tarafından görevlendirilen avukat Cuma Irmak konuya ilişkin açıklama yaptı. Irmak, Nursel Taş'ın, evine gelen Dadük tarafından evde darbedilmeye başladığını, kaçmaya çalışınca da sokakta darbedilmeye devam edildiğini kaydetti. Dadük'e uzaklaştırma kararı verildiğini aktaran Irmak, olayın takipçisi olacağını bildirdi.