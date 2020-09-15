Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Her ayın belirlenen tarihlerinde yatırılan evde bakım parası sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını sürekli kontrol ediyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 15 Eylül 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER- 15 EYLÜL 2020 PAZARTESİ
1- Aksaray
2- Tokat
3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale
5- Ordu
6- Kırklareli
7- Diyarbakır
8- Edirne
9- Zonguldak
10- Mersin
11- Konya
12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ
14- Aydın
15- Manisa
16- Uşak
17- İstanbul
18- Denizli
19- Bilecik
20- Adıyaman
21- Samsun
22- Antalya
23- Hatay
24- Kayseri
25- Bursa
26- İzmir
27- Giresun
28- Adana
Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.