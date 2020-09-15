Devlet tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Her ayın belirlenen tarihlerinde yatırılan evde bakım parası sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanan vatandaşlar il il sorgulamalarını sürekli kontrol ediyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? 15 Eylül 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 15 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 15 Eylül 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.