Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Fatih'te yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.