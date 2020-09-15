Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

'te, 2 kişinin yaralandığı silahlı anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 14:16 Son Güncelleme: 15.9.2020 14:34 ABONE OL
Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Fatih'te yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Taraflardan biri rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu olaya karışan bir kişi kurşunların hedefi oldu. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yaralandı.

Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.

Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan silahlı anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında bacağına mermi isabet eden kişi, yere düştükten sonra kendisine saldıran kişilere belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlıyor.

Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Vatandaşların bu anlarda yaşadığı panik kamera tarafından kaydedilirken, yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'teki silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA