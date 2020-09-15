FETÖ’ye operasyon: 3 ilde 64 gözaltı

İSTANBULmerkezli 21 ilde 41, Bursa merkezli 7 ilde 12, Şırnak'ta 11 olmak üzere 64 şüpheli gözaltına alındı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 13'ünün sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci olduğu öğrenildi. Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Bursa merkezli 7 ilde TSK içindeki örgüt üyeleri ile mahrem imamlarının deşifre edilmesi ve Bursa'daki ankesör/ büfeler üzerinden yapılan gizli görüşmelere ilişkin soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında şakalama kararı verildi. Operasyon sonucu, 6 mahrem imam, 1 avukat, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Şırnak'taki soruşturma kapsamında ise 11 şüpheli yakalandı.