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Filyasyon ekibi ölümden döndü

'de koronavirüs salgınında filyasyon çalışması yapan ekip ölümden döndü. Meydana gelen kazada aracın hava yastıkları açılırken, araçta bulunan filyasyon ekibi kazayı hafif şekilde atlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:31 ABONE OL
Filyasyon ekibi ölümden döndü
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde filyasyon çalışması yapan 3 kişilik ekibin bulunduğu 35 JA 897 plakalı araç, Halitbeyören köyü yol ayrımında, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole uçtu.
Meydana gelen kazada aracın hava yastıkları açılırken, araçta bulunan filyasyon ekibi kazayı hafif şekilde atlattı.
Filyasyon ekibinin yardımına yine meslektaşları koşarken, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi.
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Filyasyon ekibi ölümden döndü
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