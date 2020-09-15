Gaziantep'te kameradan görüntülerinden yakalanan hırsızlar tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan araştırmada 3 hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek araştırıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan, evden ve açık alandan hırsızlık yapan 4 kişinin kimliği belirlendi.
Adreslerinin tespit edilmesi sonrası düzenlenen baskınla yakalanan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.