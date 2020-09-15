Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kameradan görüntülerinden yakalanan hırsızlar tutuklandı

'te kameradan görüntülerinden yakalanan hırsızlar tutuklandı

'te, bir evden para kasası, bir araçtan çanta ve lokantada bir kişinin masada unuttuğu cüzdan ve telefonu çalan 4 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 18:28 Son Güncelleme: 15.9.2020 18:28 ABONE OL
Gaziantep'te kameradan görüntülerinden yakalanan hırsızlar tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada 3 hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları tek tek araştırıldı. Polis ekiplerinin araştırmasında araçtan, evden ve açık alandan hırsızlık yapan 4 kişinin kimliği belirlendi.

Adreslerinin tespit edilmesi sonrası düzenlenen baskınla yakalanan ismi açıklanmayan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te kameradan görüntülerinden yakalanan hırsızlar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA