Genç kızın sır intiharı

Genç kızın mektubunda, "Eğer bu mektubu görürseniz, ailemden tek dileğim kardeşlerime hayatı sevdirmeye çalışın. Onlara çok iyi bakın. Azıcık hatırım varsa onları hiç üzmeyin, üzülmelerine izin vermeyin. Benim içinde kimse üzülmesin. Ben en büyük dileğimi gerçekleştiriyorum. Baba benim kıymetimi hiç bilmedin. Diğer çocuklarının ve karının kıymetini bil, olur mu. Onları hiç üzme" yazdığı görüldü.

