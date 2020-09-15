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ve hudut hatlarında kaçakçılık operasyonları

ve hudut hatlarında, kaçak 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ile 515 gram kubar esrar ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 17:24 ABONE OL
Hakkari ve Hatay hudut hatlarında kaçakçılık operasyonları

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartaları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 6 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 515 gram kubar esrar ile kaçak olduğu belirlenen 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ele geçirildiği bildirildi.

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Hakkari ve Hatay hudut hatlarında kaçakçılık operasyonları
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