Hakkari ve Hatay hudut hatlarında kaçakçılık operasyonları

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartaları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 6 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 515 gram kubar esrar ile kaçak olduğu belirlenen 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ele geçirildiği bildirildi.

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