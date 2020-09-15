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’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

Karaköy'de denizden ceset çıktı. Vatandaşları ihbarı üzerine deniz polisi tarafından karaya çıkartılan cesetin 40 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu öğrenildi. Metro köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi izledi.

İHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 11:49 Son Güncelleme: 15.9.2020 11:57 ABONE OL
Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

Olay, saat 10.30 sıralarında Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

METRO KÖPRÜSÜNDEN FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Şahsın olduğu yere gelen deniz polisi, bota aldığı şahsı ceset torbasına koyduktan sonra karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olan erkek şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

Çalışmalar sürdüğü esnada metro köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları film izler gibi izledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

Şahsın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi
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