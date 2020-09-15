Haliç’te korkunç olay! Gören hemen ekiplere haber verdi

Olay, saat 10.30 sıralarında Haliç Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.